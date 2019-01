De Klup maakt kans op Appeltje van Oranje

De Klup is een ontmoetingsplek in het centrum van Apeldoorn voor iedereen met een beperking. ,,We zijn supertrots dat we uit heel veel kandidaten in Nederland genomineerd zijn voor een Appeltje van Oranje’’, aldus directeur Wilma Hartman. Het thema dit jaar is ‘De kracht van samen; Vrijwilligers doen mee(r).’