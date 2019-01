De Klup nog kansrijk voor Appeltje van Oranje

Opnames EO-programma Nederland Zingt in de Grote Kerk in Apeldoorn

16:05 De Grote Kerk in Apeldoorn is een van de locaties waar het populaire tv-programma Nederland Zingt dit voorjaar opnames maakt. Wie op 5 maart mee wil doen - en zichzelf zingend op televisie terug wil zien - moet zich aanmelden. Want organisator EO verwacht een bomvolle kerk. Entree is gratis.