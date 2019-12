De meeste ochtendfiles stonden dit jaar op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam

Invalide parkeert straks voor station in Apeldoorn

27 december Mensen met een invalidenparkeerkaart kunnen van begin maart hun auto voor het station in Apeldoorn kwijt. Nu moeten ze de auto nog parkeren op de Park+Ride aan de achterkant van het station. Dat is niet praktisch, want de treinperrons zijn vanaf daar alleen via een steile trap te bereiken.