De mooiste foto’s van de Midwinter Marathon in Apeldoorn

midwinter marathon Duitser Pfeiffer scherpt parcoursre­cord op minimara­thon aan in Apeldoorn

13:48 De regenachtige omstandigheden tijdens de Midwinter Marathon in Apeldoorn bleken voor de Duitser Hendrik Pfeiffer positief uit te vallen. Hij liet het hele veld zondag op de 10 Engelse mijlen ver achter zich en won in 47.30 minuten. Dat is een ruime verbetering van het parcoursrecord, dat stond op 48.48 minuten.