De Pizzabakkers is open: 'Hier vind je geen ananas op je pizza'

indebuurtDe Pizzabakkers is geopend en daarmee is de leegte die ijssalon Claudio’s achterliet weer opgevuld. Wij namen een kijkje!

De voorheen roze deur van het pand aan de Deventerstraat 18 – ooit een postkantoor – is nu babyblauw. IJsjes hebben plaatsgemaakt voor pizza’s. Wie De Pizzabakkers al kent weet wat te verwachten: vers gebakken pizza’s met dunne bodem, prosecco, antipasti en dolci oftewel Italiaanse desserts zoals tiramisu, panna cotta en affogato. Dat alles in een blauw-grijs interieur met terracotta-accenten.

Volledig Italiaans

“De menukaart is volledig Italiaans”, zegt Izzy Hicret, franchisenemer van De Pizzabakkers Apeldoorn. “Je zult hier geen pizza’s met ananas of kip erop vinden, dat is vloeken in de Italiaanse keuken. En alles is huisgemaakt, tot de saus en dolci aan toe. De Amersfoorter “staat op met pizza en gaat ermee naar bed”, dus met zijn liefde voor pizza zit het wel goed. “We hebben elke maand een pizza van de maand. Deze week is dat de Salsiccia Piccante, een bianca pizza, dat is zonder tomatensaus, met mozzarella, pikante venkelworst, geblancheerde snijbiet en honing.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Interieur De Pizzabakkers Apeldoorn © indebuurt Apeldoorn

Vegetarische en veganistische opties

Ook vegetariërs en veganisten kunnen een pizza komen eten in het nieuwe restaurant, want er zijn vega en vegan opties. Zo kun je bij de Piccante e Gorgonzola (tomaat, mozzarella, gorgonzola, ‘nduja, rode ui) kiezen voor plantaardige gorgonzola en plantaardige ‘nduja en kun je de Da Noi (paprikaroomsaus, mozzarella, gegrilde paprika, Italiaanse saucijsjes, Parmezaanse kaas) vegetarisch maken door de saucijsjes te vervangen voor champignons.

De Pizzabakkers is een keten met zo’n dertig vestigingen in ons land, waaronder Arnhem, Zwolle, Utrecht en Amsterdam. De vestiging in Apeldoorn heeft zo’n 70 zitplaatsen binnen en vanaf de zomer ook een terras. Je kunt ter plekke eten (reserveren kan via de site) of pizza bestellen. Via de website kun je een bestelling plaatsen voor afhaal. Thuis laten bezorgen? Dat kan via Thuisbezorgd en (straks) Uber Eats.

Feestelijke opening

De Pizzabakkers Apeldoorn is sinds 1 februari geopend. Zaterdag 11 februari van 15.00 tot 18.00 uur is een feestelijke opening met livemuziek en pizzapunten. Dineren kan even niet tijdens dit feestje. De Pizzabakkers is verder elke dag geopend, van 17.00 tot 22.00 uur.

Volledig scherm Interieur van De Pizzabakkers Apeldoorn © indebuurt Apeldoorn

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!