De president van Papoea-West Guinea woont in een Apeldoornse tussenwoning

Al 55 jaar heeft hij er geen stap kunnen zetten. Jammer genoeg beschikt Papoea West-Guinea niet over een kadaster. ,,Maar als je op het eiland Biak op het strand staat, weten alle Papoea’s: vanaf de berg tot die rotspunt is al het land van de Kaisiepo’s. Ik had miljardair kunnen zijn’’ zegt Kaisiepo in een interview in de Stentor. De geschiedenis bepaalde anders. Al decennia woont Bernhard Th. W. Kaisiepo in een tussenwoning in de Apeldoornse wijk Anklaar, waar de zielloosheid van de revolutiebouw overheerst.