Monsterklus in zwaarbeveiligde schatkamer van Paleis Het Loo

In een zwaarbeveiligde loods, eerder werden hier euromunten bewaard, liggen rond de 16.000 objecten opgeslagen. Geen rommelmarktwaardige spullen, de objecten in Lelystad zijn nog maar een fractie van de gehele collectie van Paleis Het Loo, die in totaal 170.000 stukken telt. De overige 154.000 stukken liggen opgeslagen in een depot in Den Haag, of zijn aan andere musea of locaties uitgeleend.