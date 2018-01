De storm, de day after

Omgewaaide bomen, vliegende dakpannen en kapotte ruiten, de storm die donderdag over ons land raasde, laat een spoor van vernieling na. Iemand moet garen spinnen bij al die schade, en dat zijn de dakdekkers, leveranciers van dakpannen en boomverzorgers in de regio.

Bij Uenk Bouw- en Sloopmaterialen in De Vecht bij Terwolde stevenen ze af op een topomzet. Het bedrijf beschikt over een groot assortiment gebruikte en nieuwe dakpannen. Het blijkt roofgoed.

,,Het is gigantisch druk, filerijden om hier te komen. En daarna staan ze in de rij voor onze dakpannen. Het is niet te geloven, we hebben het niet zien aankomen’’, zegt Marjan Uenk. ,,Er was heel veel op voorraad maar de stellingen raken snel leeg. We doen nu ook even niets meer via internet, mensen moeten hier maar gewoon naar toe komen. Want we weten niet goed meer wat er nog wel en wat er niet meer is.’’

Ze raadt klanten aan een oude dakpan mee te nemen. ,,Dan weet je precies welke je nodig hebt.’’ De linkse gevelpannen gaan het hardst. Deze dakpannen sluiten de linker zijkant van het dak af. ,,Ze sneuvelen als eerste als de wind eronder komt’’, weet Uenk.

Bouwmeester Boomverzorging: Prioriteiten

Ook de medewerkers van Bouwmeester Boomverzorging in Wenum Wiesel zijn er druk mee. Het vakbedrijf van Eddy Bouwmeester komt om in het werk. ,,We stellen onze prioriteiten’’, laat zijn vrouw Linda Bouwmeester weten. ,,Er zijn heel veel bomen met kluit en al ontworteld. We proberen ze met een telekraan of verreiker weg te halen om zo de schade beperkt te houden. Het is nogal specialistisch werk. We zijn daardoor genoodzaakt prioriteiten te stellen. Dus daar waar mensen een gat in het dak hebben en waar de aannemer echt met spoed aan de slag moet, helpen we eerst. Er zijn zoveel flinke jongens omgegaan, dat we daar de komende dagen onze handen vol aan hebben. De rest laten we tot volgende week liggen. Het is even niet anders.’’

Jachtlaan

Paul van der Poel uit Apeldoorn hoeft niet tot volgende week te wachten. De vijftig jaar oude boom die bovenop zijn woning aan de Jachtlaan is gevallen, wordt door Eddy Bouwmeester met behulp van een telekraan in stukken gezaagd en weggetakeld. Van der Poel was niet thuis toen de 25 meter hoge Douglas op zijn dak terecht kwam. ,,De buurvrouw belde of ik even thuis wilde komen. Tijdens de rit naar huis, gaat er van alles door je hoofd maar uiteindelijk viel het mee. De boom heeft niet het dak doorboord, met dank aan het balkon.’’