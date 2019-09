De tuin van Carlijn in Apeldoorn ligt bezaaid met honderden bolletjes piepschuim en ze is er helemaal klaar mee

Apeldoorn in de fout: nieuwe Marktplein pakt bijna 2 miljoen duurder uit

27 september Het herinrichten van het Marktplein in Apeldoorn gaat veel meer kosten dan begroot. In de voorbereiding van het project zijn bij de gemeente grote fouten gemaakt. Daardoor gaat het nu mogelijk 4,1 miljoen euro kosten. Dat is 1,8 miljoen euro meer dan de 2,3 miljoen euro waarmee rekening gehouden werd.