De Van Wervens: een Apeldoorns gezin met een groot hart

Laatst nog, op Goede Vrijdag, kreeg het trio een reanimatiemelding van HartslagNu. ,,Wij gingen er met z’n drieën naartoe. Ter plaatse ben ik de man meteen gaan reanimeren”, zegt Jacqueline. Alexander schoof toen wat spullen aan de kant. ,,Want we weten: wanneer de professionele hulpverleners komen, dan hebben ze ruimte nodig.” Jacqueline: ,,Jij hebt je om zijn partner bekommerd en vertelde wie we zijn.” Alexander: ,,Ja, want het is ook voor de partner, die natuurlijk vreselijk geschrokken is, gek dat er ineens vreemde mensen in huis zijn.” Jacqueline: ,,Al is onze ervaring dat de familie daar dan nauwelijks mee bezig is. Wat ze willen is dat hun naaste er weer bovenop komt.” Zoon Robin: ,,Omdat er binnen genoeg hulp was, bleef ik buiten wachten.” Jacqueline: ,,We spreken vooraf nooit af wie gaat reanimeren. De ene keer doet Alexander dat, de andere keer ik. Gaat eigenlijk heel automatisch. Het komt ook wel eens voor dat we worden opgeroepen, maar dat er dan al enkele hulpverleners aanwezig zijn als we aankomen. Dan fiets ik ook meteen weer door.” Alexander: ,,Je wilt ook niet tot last zijn. We zijn natuurlijk geen ramptoerist.”