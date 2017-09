'De vraag is of borsten en billen hufterproof de boom in kunnen'

het maakt wethouder Detlev Cziesso lichtelijk emotioneel, dat Maria Roosens kunstwerk is gestolen uit het sprengenpark. ,,Wij doen ons stinkende best om apeldoorn mooi te maken.”

Hoe snel moet er een nieuw kunstwerk hangen?

,,We zijn aan het bekijken wat we kunnen doen. Áls we het vervangen moet dat door Maria Roosen zelf gebeuren. Anders zouden we geen recht doen aan het feit dat we dit kunstwerk daar plaatsten omdat zij de Wilhelminaring won. En dan wil ik wel dat het zo snel mogelijk gebeurt.''

Wilt u dat het dan opnieuw een net vol billen, borsten en penissen wordt dat in een boom hangt?

,,Dat zullen we met haar moeten overleggen en ook intern nog bespreken. Lullig om te zeggen misschien, maar het moet wel hufterproof gebeuren en de vraag is nu dus of dat in een boom wel kan.''

Kan dat niet, dan is dat slecht nieuws voor de kunstenares, die de 'onconventionele manier' waarop het werk daar hing een enorme meerwaarde vond...

,,Ja, maar we moeten daar nu altijd rekening mee houden. We treffen zowel zichtbaar als onzichtbaar voorzieningen.''

De kunstenares zegt geen exacte kopie van het ontvreemde kunstwerk te kunnen maken. Is het erg als een bil net iets anders tegen een penis of borst schuurt dan voorheen?

,,Nee. De mal van destijds is niet meer beschikbaar. Mochten we kiezen voor een vergelijkbaar ontwerp, beseffen we dat het weer een uniek stuk zal zijn.''

In 2008 zorgde dit object voor commotie in Apeldoorn. Verwacht u opnieuw felle reacties als die 'aanstootgevende edele delen' in het park terugkeren?

,,Destijds leidde het tot een aantal artikelen in de krant, maar sindsdien bleef het stil hoor... Maar ja, natuurlijk zal dan weer discussie oplaaien. Dat is logisch. Kunst heeft de bedoeling uit te dagen, beoogt ook om te prikkelen. Discussie daarover moeten we niet uit de weg gaan. We sluiten iets niet uit omdat het controversieel is.''

Het bronzen mannetje van monument De Dwangarbeider werd al een paar maal gestolen, twee van de drie Optimisten bij Orpheus sneuvelden en nu dit... Is kunst in de openbare ruimte nog wel veilig in Apeldoorn?

Volledig scherm © Cees Baars ,,Ja. Ja... We hebben tientallen, zo niet honderden kunstwerken in de openbare ruimte en veruit het grootste deel wordt niet gestolen of vernield, al moeten we wel steeds meer inspanning leveren om dat zo te houden. Maar kunst is de kers of het kroontje op de openbare ruimte en dat moet zo blijven. Apeldoorn steekt gelukkig wel positief af bij de rest van Nederland.''

De gemeente is verzekerd voor deze diefstal maar heeft wel 35 procent eigen risico. Verwacht u van Roosen dat ze de replica een stuk goedkoper uitvoert?

,,Dit komt in de krant hè? Zeg maar dat ik dat heel sterk hoop. Maar er zomaar vanuit gaan dat zij het nu voor 65 procent van de prijs kan doen is niet helemaal realistisch. Als we erop moeten bijleggen, moet ik wel goedkeuring hebben van de gemeenteraad.''

Als u vanaf nu langs het Sprengenpark gaat, ziet u dan vooral dat gapende gat onder die dikke tak van die ene boom?

,,Nee, ook zonder Boomsieraad is daar genoeg moois om langs het park te willen fietsen. De Wilhelminaring is de enige oeuvreprijs van moderne Nederlandse beeldhouwers, dit zijn schitterende kunstwerken. Dat een daarvan wordt beschadigd of gestolen is gewoon verschrikkelijk!''

Maakt dit u emotioneel?

,,Ja, wij doen ons stinkende best om Apeldoorn mooi te maken en dat iemand zoiets moedwillig doet is een schande!''

Zijn alle andere kunstwerken die u in de loop der jaren bestelde bij de winnaars van de Wilhelminaring nog wel in het Sprengenpark te zien?