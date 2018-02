De wagen van carnavalsvereniging in de Beemte; vliegroutes, carnaval en geluidsoverlast

VideoTwee dagen voor de eerste carnavalsoptocht komt steeds meer publiek de wagenloods van Eugène Veldhuis in De Beemte binnen. Gisteren was het resultaat van een half jaar werken door de zeventien leden van de carnavalsvereniging Tha Lauwemannenpappers, familie, vrienden en de buurt te aanschouwen bij koffie, bier en de warmte van een heteluchtkanon.

Het thema ontstond een half jaar geleden aan het eind van een gezellige avond, vertelt Jurjen Achterkamp. ,,Het idee omvat alles: vliegroutes, carnaval en geluidsoverlast, opeens hadden we het te pakken.'' Loodseigenaar Eugène Veldhuis maakte samen met Chiel Menting een bouwtekening waarna de bouwploeg aan het werk ging. Om het werk op te vrolijken scandeert de Beemte-dj Robbie Bouwmeester toepasselijke teksten. 'This is your captain speaking: welcome on board of Dirty Airlines'. Daarbij gesteund door Tha Lauwemeidenpappers Laura, Esmay, Marloes, Demi en Anke met Hop hop hop dat vliegt erop.

Geluidsoverlast

De Boeing 737 hangt levensgroot in de loods boven de wagen waarmee hij door Klarenbeek en Wilp zal worden getrokken. Dan zal daar de carnavalskraker Stuntpiloot van Vieze Jack door de straten daveren en zou men zich kunnen afvragen of de vliegroutes wel een goed besluit zijn terwijl Tha Lauwemannen/meidenpappers voor geluidsoverlast zorgdragen.

,,Plezier en gezelligheid, daar doen we het voor'', vertelt Jurjen Achterkamp: ,,Nee, in onze vereniging hebben we geen prins en prinses carnaval nodig. Zo'n vereniging zijn we niet.'' Trots laat hij hun meesterwerk zien van de achterkant met de verkeerstoren, de landingsbaan met voorop twee torenspitsen waartussen de cockpit van het vliegtuig zal komen te staan en schuin daarboven de Boeing.

Mannenwerk

Techniek en ontwerp zijn mannenwerk, de vrouwen bekleedden de creatie met kippengaas en papier maché om het daarna van top tot teen te schilderen, van de twee aan de achterkant bungelende voeten tot het puntje van de torenspitsen.

'Feestbeest' Anke laat de 38 bewegende delen zien van de op en neer bewegende voeten, het logo en de torenspitsen tot de vliegtuigvleugels en -propellers. ,,Ik een feestbeest?'', vraagt ze verwonderd. Ik weet nog niet wat ik allemaal ga doen, dat is moeilijk uit te leggen.'' Vrijdagavond begint het carnavalsfeest in residentie 'De Grote Slok'in De Vecht en zaterdag lopen Tha Meidenpappers voorop om snoep uit te delen en canavalskrakers te chanten.

Ook al bouwden de Beemtenaren de meest fantastische feestwagens, veel prijzen sleepten ze er de afgelopen tien jaar niet mee in de wacht. ,,Eén keer een derde of vierde plaats'', aldus Achterkamp. ,,Het gaat ons om de gezelligheid en af en toe een pilsje.'' Toch zou een eerste prijs welkom zijn. Achterkamp denkt dat het de laatste keer is geweest dat ze een carnavalswagen hebben gemaakt omdat er in De Beemte geen werkruimte meer beschikbaar zal zijn.