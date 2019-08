De was doen bij tankstation maakt opmars in Apeldoorn

Apeldoorn maakt het niet gemakkelij­ker: Mag je hier wel of niet fietsen?

15:04 Terwijl de gemeente Apeldoorn aan het onderzoeken is hoe duidelijker gemaakt kan worden waar en wanneer er in de binnenstad gefietst mag worden maakt ze de situatie er zelf niet duidelijker op. In de Deventerstraat is de tekst voetgangersgebied neergelegd, precies in een deel waar wél altijd gefietst mag worden.