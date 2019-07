De weg in de Oranjerie in Apeldoorn loopt niet langer dood

VIDEODe weg in winkelcentrum Oranjerie in Apeldoorn loopt vanaf de Hoofdstraatzijde niet langer dood. Omdat de ingang aan de Mariastraat vanaf nu ook weer open is, kun je er net als vroeger helemaal doorheen lopen.

De afgelopen maanden zat die ingang dicht vanwege de grootschalige verbouwing van de Oranjerie. Die gaat nu richting de afrondende fase. In het najaar moet het klaar zijn. Intussen nemen steeds meer winkels hun intrek in het winkelcentrum.

Bever

Afgelopen weekeinde was het de beurt aan kledingzaak Mango. Vanochtend om 9.00 uur opende Bever de deuren. De van de Stationsstraat overgekomen buitenwinkel zit pal naast de ingang aan de Mariastraat.

Al ruim voor de opening Maggy en Peter Slagboom staan voor de ingang. ,,We zijn speciaal uit Deventer hier naartoe gekomen voor de openingsstunt. Deze kosten normaal 49,95 en nu 15 euro”, wijst Peter op de blauwe rugzak van Vaude. Het echtpaar uit de Koekstad is niet de enige die daar op af is gekomen. Het gros van de klanten verlaat de winkel met een rugzak van dat merk. De Slagboompjes zijn onder de indruk van de winkel. ,,Het is hier veel ruimer dan in de oude zaak.”

Veelbelovend

Ruim een kwart, weet Teamlead Sales Thijs Smits. ,,Hier zitten we meer in het zicht dan aan de Stationsstraat. We hopen zo meer passanten te trekken.” De opening is in elk geval veelbelovend. Om 9.00 stormt er een mannetje of zestig naar binnen en daarna blijft het ook goed doorlopen.”

Niet alles hosanna

Maar niet alles is hosanna in de Oranjerie. Hoewel het werk voor de bouwvakkers er na ruim anderhalf jaar bijna op zit, moeten de makelaars nog vol aan de bak. Bij liefst elf panden hangen momenteel Te Huur-posters op de ruiten. Met name aan de zijde van de Hoofdstraat staan er nog veel winkels leeg.

Volledig scherm De Oranjerie-ingang aan de Mariastraat is weer open. © Arnoud Heins

Volledig scherm In de Oranjerie staan ook nog behoorlijk wat winkels te huur. © Arnoud Heins

Volledig scherm IJsbijlhangen bij Bever: wie het langste de grond niet raakt, wint een prijs. © Arnoud Heins