De Wild redt met zijn dierenambulance troep aaibare jonge wilde zwijnen van de dood

UPDATEEen groep wilde maar uiterst aaibare zwijntjes heeft de gemoederen in Kootwijk zondagavond bezig gehouden. Het was uiteindelijk de dierenambulance die de beesten een tijdelijk onderdak bood in de noodopvang in Voorthuizen.

,,Ze waren veel te klein om weer het bos in te sturen’’, stelt Alfred de Wild van de Nijkerkse dierenambulance. Hij werd rond tien uur opgebeld om naar Kootwijk te komen. ,,De boswachter redde het niet alleen en ze moesten echt gevangen worden.’’

Nachtelijk avontuur

Het werd een nachtelijk avontuur voor De Wild. ,,We hebben er uiteindelijk drie gevangen en meegenomen naar de noodopvang. Vandaag ga ik proberen ze ergens voor langere tijd onder te brengen.’’ De Wild denkt aan de Stichting Noach in het Achterhoekse Halle. Het geeft de verdwaalde dieren tijd om aan te sterken. ,,Want ze waren echt heel klein, een kilootje of acht, negen, schat ik. Amper vijf weken oud en zonder moeder zouden ze alleen echt niet overleven in het bos.’’

Volledig scherm De boswachter grijpt in en dirigeert de wilde zijnen richting het bos. © Luke Beens/Persbureau Heitink

Een zoektocht naar het moeder zwijn werd niet ondernomen, aldus De Wild. ,,De kans is vrij groot dat de moeder is aangereden of iets dergelijks. Zij laat haar kleintjes namelijk nooit alleen. Met een korte roep houdt ze de groep bij elkaar en ze blijft altijd in de buurt. Nu moet er iets gebeurd zijn.’’

Afschieten

Het ingrijpen was noodzakelijk om op de doorgaande wegen in de omgeving de verkeersveiligheid – de Heetweg sluit aan op de N310 van Otterlo en de aansluiting naar snelweg A1 - niet in gevaar te brengen. ,,Al viel dat mee. Het was laat en dus rustig op de wegen. Als de veiligheid echt in het geding is worden zwijnen meestal afgeschoten.’’

Derhalve is het vrij uitzonderlijk een dierenambulance uitrukt voor een groep wilde zwijnen. ,,Klopt, de meeste dierenambulances doen niets met wild’’, aldus De Wild. ,,Dan zeggen ze meestal: ‘Schiet maar af’. Dit waren echter van die kleintjes dat anders is besloten. Ze waren heel aaibaar en dat maakte het best bijzonder.’’

Minder gejaagd

Dat wilde beesten vanwege de coronacrisis nu steeds vaker in de buurt van mensen komen, is toeval vermoedt De Wild. ,,De aantallen dieren in het wild kunnen wel groter zijn, omdat er door corona minder is gejaagd de laatste maanden. Maar dat gaat in dit geval niet op. Dit waren gewoon kleine en jonge dieren die gered moesten worden.’’