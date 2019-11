De zaterdagavond is veel aantrekkelijker voor de echte voetbalderby dan de zondag

videoZondagclubs die er voor kiezen om enkele duels op zaterdagavond te spelen. Het komt steeds vaker voor. Is het om meer toeschouwers te trekken, de kantinekas te spekken of de sponsors langer in de watten te kunnen leggen? We polsten enkele clubs die deze stap onlangs maakten en proefden de sfeer bij de stadsderby tussen WSV en Columbia in Apeldoorn.

Het is zaterdagavond, net na zes uur en het sportpark van de Apeldoornse zondag tweedeklasser WSV is nog heel erg leeg. Niets wijst er op dat over een uur de stadsderby tegen Columbia begint. Maar een blik in de kantine op de eerste verdieping verraadt beweging. Honderden mensen eten op uitnodiging een hapje mee met WSV. Sponsors, ereleden, trouwe supporters en bestuursleden gezamenlijk aan de stamppot. Met een biertje natuurlijk.

Het is ook nog etenstijd, verklaren de mensen van de organisatie van deze voetbalavond de stilte buiten. Voorzitter Marcel Sligter - nog maar een paar weken aan het roer bij de voetbaltak van WSV - hoopt op veel mensen die na het eten toch nog voetbal komen kijken. En de kou trotseren, want dat is het. Hij krijgt gelijk, want vlak voor zeven uur, als tientallen jeugdleden al bezit hebben genomen van de tribune, stroomt het sportpark vol. De mensen in de kantine trekken hun kragen recht en omhoog om vanaf het balkon buiten de wedstrijd te gaan bekijken.

Rookbom

Eerst is het de gele rookbom van Columbia die overheerst, maar Sligter maakt zich niet druk. Dat waait wel weg, al is het in eerste instantie over het veld. Hij weet dat er nog wat komt. Met een hels kabaal verlicht de hemel met vuurwerk. Knallen en prachtige kleuren. ,,Professioneel vuurwerk", fluistert Sligter. Welkom bij de stadsderby. Niet op zondagmiddag, maar op zaterdagavond.

Sligter: ,,We doen dit samen met Columbia, in goed overleg. Ook de uitwedstrijd na de winterstop zullen we op zaterdagavond spelen. Dat is toch mooi met zo'n derby? Op zondag moeten veel mensen zelf voetballen, nu kunnen we er een echt feestje van maken. Kijk dan wat een mensen. En al die vrijwilligers, die maken deze avond, hoor.”

Goed beslagen ten ijs

De kantine stroomt in de rust weer vol, het personeel achter de bar werkt zich een slag in de rondte maar komt goed beslagen ten ijs. De voorbereiding was goed, constateert Machiel Esmann, verantwoordelijk voor het horecagedeelte van WSV. ,,We zijn een paar keer bij elkaar geweest, hebben duidelijke afspraken gemaakt zodat iedereen weer wat hij of zijn kan verwachten. Het is hard werken, maar dit zijn wel de avonden waar je het voor doet natuurlijk", legt hij uit. ,,Kijk maar om je heen, pure verbinding is dit. Elkaar ontmoeten, wat drinken en voetbal kijken, mooi toch?” Esman is zelf niet ‘van de voetbal’. ,,Ik kom van de afdeling badminton, dit is wel een omnivereniging hè? Dus dat ik zelf het voetbal niet kan zien, vind ik niet zo erg.”

Sligter kijkt tevreden om zich heen als hij buiten staan te kijken. Veel lachende mensen, een goede omzet, lekkere sfeer op het sportpark, met zo'n duizend toeschouwers. Dat smaakt naar meer. Alleen de punten blijven niet bij zijn club. Columbia wint met 0-3.....

Ook bij Rohda en Warnsveldse Boys

Al eerder dit seizoen verkasten clubs als Roda Raalte en Warnsveldse Boys een keer van de zondag naar de zaterdagavond. Han Reinders, voorzitter van Roda - dat de derby tegen Heino overigens met 2-1 won eerder dit seizoen - verplaatste het duel naar de zaterdag om vooral de sponsors van beide clubs meer te kunnen bieden. ,,We deden het niet voor meer toeschouwers, want ook op zondagmiddag zou het vol zijn geweest. Zeker met zo'n derby. Maar we konden vooral meer tijd gunnen aan sponsors om elkaar te ontmoeten. Aan de andere kant konden we de mensen ook langer aan ons binden op zo'n avond. Die hoeven dan doorgaans niet te werken de volgende dag. Dat scheelt wel. Ook financieel ja, het is toch best lekker", zegt de voorzitter, die bij andere derby's ook zal overwegen om naar de zaterdag te verkassen. ,,Al bekijken we dat per keer en moeten de KNVB en andere club wel akkoord gaan.”

Zo speelde Warnsveldse Boys vorig weekend op zaterdagavond de derby tegen AZC (ook 2-1 winst). De zaterdagavondwedstrijd legde de club geen windeieren, legt voorzitter Bas de Bruijn uit. ,, We doen dit eigenlijk alleen met de streekderby's tegen AZC en Brummen. We willen het wel exclusief houden", legt de voorzitter uit. Vorige week zaterdag werd De Bruijn positief verrast.

,,Waren er ineens meer dan duizend mensen op het sportpark. Daar hebben we ook weer lering uit getrokken, want qua barpersoneel hadden we het wel voor elkaar maar logistiek had het wel wat beter gekund. Het parkeren was lastig en overal stonden fietsen. Gelukkig is alles goed gegaan en heeft het ons een hele mooie avond opgeleverd. Spelers en toeschouwers uit de regio die elkaar allemaal kennen. Dat maakt het ook heel gezellig en levert een mooie ambiance op. En natuurlijk was het ook heel goed voor de clubkas en dat kunnen we in deze tijden van extra kosten heel goed gebruiken. Het was fantastisch, er werd door heel veel mensen nog lang over gesproken. Het zet de vereniging weer even op de kaart.”