De zorgen blijven thuis tijdens concert voor mantelzorgers: ‘Je geniet zo, dat je alles even vergeet’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Dagrecord aan besmettin­gen op Urk, ook in Elburg en Oldebroek is het raak

Op Urk zijn er in een dag tijd 71 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Een record, want nog nooit werden er op één dag zo veel nieuwe besmettingen geconstateerd in het vissersdorp. Over heel Oost-Nederland gezien nam het aantal besmettingen juist iets af.

7 november