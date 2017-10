Debat over huishoudboekje Voorst als warming-up voor verkiezingen

Het is dat er maar een handvol toehoorders op de publieke tribune zat, anders zou je haast denken dat de partijen in de Voorster gemeenteraad bezig waren aan hun eerste verkiezingspraatje. Het waren de beschouwingen op de gemeentelijke boekhouding.

Een opsomming van een tiental successen van het huidige college en een handvol verbeterpunten, daarmee trapte fractievoorzitter Edo Horstman van Gemeente Belangen (GB) zijn 'beschouwing' op de financiële uitwerking van de gemeentelijke plannen af. Zijn partij is met zeven zetels de dragende kracht van het zittende college van burgemeester en wethouders. Horstman telde daarom zijn zegeningen maar hij had heus nog wel wat te wensen over, zo was de boodschap.

Stevig gevulde portemonnee

Het gaat financieel een stuk beter met de gemeente dan een paar jaar geleden, zo merkten na GB ook collegepartijen CDA en D66 op. ,,De portemonnee is stevig gevuld", zo verwoordde Bert van der Zedde (CDA) dat. De oppositie kon daar niet omheen, maar plaatste wel wat kanttekeningen: ,,Het rijk geeft ons meer geld omdat het (economisch) beter gaat", zo bracht oppositieleider Ruud Kooij in, namens VVD-Liberaal2000. ,,De verbeterde financiële positie van de gemeente is vooral een gevolg van toevalligheden en het aantrekken van de economie."

Zichzelf op de borst timmeren

Kooij vond bovendien dat het college en de collegepartijen zichzelf wel érg 'hard op de borst timmeren'. ,,De positie is minder financieel rooskleurig dan wordt voorgesteld. We zouden meer rekening moeten houden met economisch mindere tijden en we willen ook ruimte voor lastenverlichting."

Uiteindelijk kwam het debat over het gemeentelijke huidhoudboekje daarna toch nog los. Behalve VVD-Liberaal2000 sprak ook PvdA-GroenLinks over risico's waar te weinig rekening mee wordt gehouden. Kooij noemden onder meer de ongewisse toekomst van Teuge Airport, de problemen bij PlusOV en de juridische strijd om de precariorechten (Voorst heeft een belasting opgelegd aan nutsbedrijven, rekent op de inkomsten, maar Vitens heeft dat aangevochten).

Gat van een ton

PvdA-GroenLinks zag risico's aan sociale werkvoorziening Delta en noemde de vuilophaal, die volgend jaar meer zou gaan kosten dan door de gemeente is begroot. ,,Dat zorgt volgend jaar voor een structureel gat van een ton", rekende Hans de Graaf (PvdA-GroenLinks) de raad voor.

Mogelijk nog een structureel gat van een ton, zag Paul Jonkman van D66 opdoemen. Hij hekelde dat in de begroting niet alvast rekening is gehouden met de plannen voor de verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis. De gemeente laat nu plannen uitwerken voor een miljoenenproject. ,,Elke rentestijging kost zomaar een ton per jaar", zei Jonkman.

Jongerenhuisvesting