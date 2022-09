Deel centrum Apeldoorn afgesloten om gaslek: woningen ontruimd

Veluwse landgoedei­ge­na­ren vrezen verbod op houtoogst in bijzonder bos: ‘Omgekeerde wereld’

Hoe blijven de bossen op de Veluwe behouden? Wat is er nodig om de diversiteit te vergroten? Voor provincie Gelderland is het een reële optie om in oude eikenbossen de houtoogst te verbieden. Maar dat is tegen het zere been van landgoedeigenaren.

11 september