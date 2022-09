Deel hier jouw historische foto(’s) van Apeldoorn

Milieuclub mikt op banden ‘benzine­slur­pers’ in Apeldoorn: ‘Zijn we nou helemaal gek geworden?’

Daniel Tolsma wachtte vanmorgen een onaangename verrassing. De achterband van zijn Dodge Ram was plat. Een ‘geintje’ van Tyre Extinguishers, milieuactivisten die over de hele wereld banden van luxe terreinwagens leeg laten lopen. Een lokale groep claimt vannacht 16 SUV's onklaar te hebben gemaakt in Apeldoorn.

11:45