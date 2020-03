OproepJa, we zitten bijna allemaal verplicht thuis door het coronavirus, maar ondertussen is de lente ook begonnen. En daar willen we wel een beetje van genieten. Waar word jij nu extra gelukkig van in het voorjaar? Deel jouw #lentegeluk met ons en met elkaar!

De Stentor is op zoek naar deze mooie momenten om elkaar op te vrolijken. Want wie goed om zich heen kijkt ziet dat het inmiddels óók lente is geworden. De eerste lammetjes, kleurrijke tulpen, blauwe druifjes, vogeltjes in de tuin en natuurlijk genieten van het eerste warme lentezonnetje!

Lees ook PREMIUM Vorst zorgt voor prachtige beelden van bevroren fruitbomen in Dronten Lees meer

#lentegeluk

Maar de komst van de lente zien we niet alleen in de natuur. We waarderen de kleinste momenten wel meer dan ooit nu we verplicht in thuisquarantaine zitten. Even met een kop koffie of thee in de tuin zitten of via een videogesprek je (klein)kind bewonderen.

Waar word jij nu blij van? Deel jouw ultieme #lentegeluk met ons om elkaar op te vrolijken. Je kunt de mooiste foto's en video's met ons delen via Facebook of Instagram. Hoe? Plaats je foto op social media en gebruik de hashtag #lentegeluk in je tijdlijnpost of via de story's en geniet later met ons van elkaars lentegeluk op de website van de Stentor.

Stuur je liever een mailtje? Dat mag naar online@destentor.nl