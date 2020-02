Deel knooppunt Beekbergen kort op slot vanwege politie-actie

Betonpla­ten voorkomen mogelijk drama bij brand naast 20.000 eenden in Terwolde

19:56 Twee wanden van betonnen platen hebben vanochtend een potentieel drama voorkomen in Terwolde. Op een boerenerf vloog namelijk een verreiker in brand tussen twee stallen. In die stallen zaten zo’n 20.000 eenden.