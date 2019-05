Deel raad wil dat Apeldoorn zich alsnog aanmeldt voor proef legale wietteelt

Volgens de VVD zou Apeldoorn juist voorop moeten lopen en mee moeten doen. Waar het college twijfels heeft over het waarborgen van de volksgezondheid in de proef (er worden geen afspraken gemaakt over de hoogte van het thc-gehalte in de wiet-, red.) is er volgens de VVD wel winst te behalen op het gebied van gezondheid. De wiet die door de gecontroleerde telers wordt gekweekt, moet vrij zijn van bestrijdingsmiddelen en zware metalen. ,,In het experiment wordt schone wiet verkocht, pure winst voor de gezondheid’’, stelt VVD’er Bart van Erven. Hij vraagt het college dan ook om het besluit te heroverwegen.