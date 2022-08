Deel van vissen moet na reddingsactie terug in uitdrogende beek bij Epe (en wacht wisse dood)

Het redden van bijvoorbeeld de beekprik, elrits en rivierdonderpad komt deze weken veel voor in de uitdrogende beken. Zodra het nodig is, zet Waterschap Vallei en Veluwe een beroepsvisser in om de beschermde vissoorten weg te vangen en is er hulp van vrijwilligers. Zoals Gert Jan Blankena van de viswerkgroep De Prik die afgelopen zaterdag in actie kwam bij de Verloren Beek in Epe. Maar wat hij daar hoorde, maakt hem pislink: ,,Ik ben met stomheid geslagen.’’