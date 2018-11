Deel verzorgingshuis Avondzon in Apeldoorn ontruimd vanwege brandje

Een aantal kamers in verzorgingshuis Avondzon in Apeldoorn is maandagavond ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond toen in een appartement een gordijn door nog onbekende redenen vlam vatte. Een verpleegster is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat zij rook had ingeademd.