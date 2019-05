Deel Wenum Wiesel zet advocaat in tegen komst arbeidsmigranten

Dat complex, aan de Elburgerweg, was decennia in gebruik door een geloofsgemeenschap. Het heeft nu geen gebruiker. Een plan om er vluchtelingen met verblijfsvergunning in onder te brengen haalde het uiteindelijk niet, omdat de eigenaar de ruimtes niet op tijd aan alle (brandveiligheids)eisen kon laten voldoen.

Het in Rotterdam gevestigde bedrijf Faciloo wil nu in Vrijland 100 tot 130 arbeidsmigranten laten wonen. Het zou met name gaan om Litouwers.