Deelauto is hip - dus waar blijven bij deze club in Apeldoorn de nieuwe leden?

Het mag (bijna) weer: de kermis! Check hier in welke plaatsen die dit jaar wél doorgaat

17:33 Op veel plekken in de regio wordt alles op alles gezet om het oudste volksvermaak van Nederland, de kermis, in de komende maanden toch door te laten gaan. Vanaf morgen, 1 juli, zijn kermissen in het land weer toegestaan. In Zwolle, Kampen, Creil, Dalfsen, Lierderholthuis en Heerde stonden voor de komende weken kermissen gepland. Wie krijgt er groen licht?