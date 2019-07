Deelnemers Obstacle Run Mheenpark gaan door duikers onder weg door

Het is best spannend, zegt Dave van den Brink. Want zijn er zaterdag 7 en zondag 8 september genoeg deelnemers voor de eerste Obstacle Run in het Mheenpark? ,,We hebben begrepen dat de meeste mensen zich pas na de vakantie in gaan schrijven. Dus het duurt nog weken voor we antwoord hebben op die vraag.’’

Van den Brink was de initiatiefnemer voor het plaatsen van veertien obstakels in het Mheenpark. Sinds vorig jaar kunnen sportieve mensen daar mee aan de slag. Het gaat onder meer om evenwichtsbalken, een grote ladder, een slalom en een klimnet. ,,Voor de Obstacle Run komen er in totaal dertig hindernissen te staan. We maken gebruik van objecten in het park, maar zullen ook bijvoorbeeld een bak vol ijs plaatsen.’’

,,De deelnemers’’, zegt Van den Brink, ,,gaan door de vijver. Vanaf daar moeten ze dan met een net de brug op klimmen. Ook gaan we door duikers, die onder de weg doorgaan. Het wordt een unieke ervaring.’’

5 Kilometer

De organisatoren mikken op mensen die geen of weinig ervaring hebben met Obstacle Runs. ,,Wie al aan grote evenementen heeft meegedaan zal bij ons waarschijnlijk te weinig uitdaging zien. Maar wie wil weten of dit iets voor hem of haar is is bij ons helemaal aan het goede adres. De afstand van 5 kilometer is ook goed te overzien.’’

Het organiseren van een Obstacle Run gaat gepaard met een behoorlijke kostenpost, ervaart Van den Brink. ,,Het plaatsen van de hindernissen, de aanschaf van materialen. De aanvraag van vergunningen. Het parcours moet ook vooraf gekeurd worden. We hebben een vliegwiel-subsidie van 2500 euro van de gemeente gekregen en hebben al een aantal sponsors.’’ Deelnemers betalen 30 euro. ,,Een heel bedrag, maar in vergelijk met andere runs zijn we niet duur.’’

Teambuilding

De zaterdag is bedoeld voor individuele sporters. Op zondag nemen bedrijven het tegen elkaar op. ,,We gaan bedrijven langs met onze flyers om ze enthousiast te maken’’, zegt Van den Brink. ,,Ze kunnen meedoen met teams van zeven personen. Goed voor de teambuilding en je laat als bedrijf zien dat je sportief bent.’’

Tot nu toe hebben zich tientallen deelnemers aangemeld. ,,Nog niet de aantallen die we nodig hebben’’, bekent Van den Brink. ,,Maar we hebben van andere organisatoren begrepen dat de meeste mensen zich pas na de vakantie in gaan schrijven.’’