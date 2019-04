Deelnemers RMS-dag in Apeldoorn vinden herdenken belangrijker ‘gedoe vooraf’

De RMS-regering en theater Orpheus kwamen een maand geleden lijnrecht tegenover elkaar te staan over de herdenking in het Apeldoornse theater. Afspraken over de veiligheid werden volgens Orpheus niet nagekomen door de RMS-regering, waarop besloten werd de viering niet in het theater toe te staan. De regering in ballingschap liet het er niet bij zitten en dwong via een kort geding af dat de RMS-dag toch in Orpheus gehouden kon worden.