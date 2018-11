Deelnemers SHOW Apeldoorn zijn bekend

Eigenaren Apeldoorn­se ‘asbestflat’ woest op gemeente: ‘We worden als criminelen behandeld’

12:56 De Vereniging van Eigenaren (VvE) van de Lindenhove is woest op de gemeente Apeldoorn. Vanwege asbestgevaar heeft die de renovatie van de serviceflat in september stilgelegd. De VvE wil verder, maar heeft het gevoel dat ze vanuit het gemeentehuis wordt tegenwerkt. Daar herkennen ze zich totaal niet in dat beeld.