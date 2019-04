Defensie in gevecht met hitteletsel: ‘We willen dat militairen over hun grenzen gaan’

De temperaturen lopen op naar ver boven de 30 graden Celsius wanneer de 20-jarige Kelvin Bosman en zijn kameraden van de lichting 16-05 MO buffelen op de Veluwse heide rond Apeldoorn. Het is de eindoefening; zeven dagen lang gaan de marechaussees in opleiding tot het gaatje. De beloning is een felbegeerde baret, waarmee Bosman zich marechaussee der vierde klasse mag noemen. Het is 16 september 2016 als de manschappen terugkomen op de Apeldoornse Koning Willem III Kazerne. Bosman slaagt. Hem wacht een feestelijk onthaal door familie en vrienden. Maar zover komt het nooit. Wrang genoeg zakt hij kort voor de uitreiking in elkaar.



Een anderhalf uur durende reanimatie mag niet meer baten. In het ziekenhuis overlijdt hij aan de gevolgen van hitteletsel. Bij hitteletsel, ook wel een hitteberoerte genoemd, kan het lichaam bij intensieve inspanning de warmte moeilijk kwijt. Daardoor treedt oververhitting op. In februari maakte Defensie bekend fouten te hebben gemaakt bij het overlijden van Kelvin Bosman. Kennis over hitteletsel was namelijk onvoldoende aanwezig en ook in veiligheidsbewustzijn schoot de opleiding van het slachtoffer tekort. De nabestaanden onderhandelen inmiddels al maanden over de hoogte van een schadevergoeding.