Defensie maakte grote fouten bij dood Kelvin (20) op kazerne in Apeldoorn

Op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn zijn door defensie grote fouten gemaakt rond het dodelijke incident met Marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20). Hij overleed in de zomer van 2016 aan de gevolgen van een hitteletsel. Op en rond de kazerne was geen medische hulp aanwezig en Bosman werd niet gekoeld.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport dat in handen is van tv-programma Zembla. Eerder onthulde de Stentor dat de afgelopen vijf jaar 53 gevallen van hitteletsel plaatsvonden waarbij de helft van de militairen in het ziekenhuis belandde. Bij een hitteberoerte kan het lichaam bij intensieve inspanning warmte moeilijk kwijt waardoor oververhitting optreedt.

Geen medische dienst

Tijdens de eindmars waarbij Bosman in september 2016 onwel werd, was zowel rond als op de kazerne in Apeldoorn geen operationele medische dienst aanwezig. De 20-jarige Marechaussee in opleiding werd daarnaast niet gekoeld toen hij buiten bewustzijn raakte. Sterker nog: hij werd verwikkeld in folie. Daarnaast duurde de eindoefening waar Bosman aan deelnam tegen de voorschriften in elf dagen onafgebroken.

Aansprakelijkheid

In het rapport valt verder te lezen: ‘Met de instructeurs onderling werd afgesproken iedereen desnoods letterlijk over de eindstreep te tillen’. De conclusies uit het onderzoek waren vorig jaar aanleiding voor defensie om aansprakelijkheid te erkennen.

Blijvende schade

Uit vier andere vertrouwelijke rapporten rond incidenten met hitteletsel die Zembla in handen heeft blijkt dat sinds het incident met Bosman ‘niets is geleerd’. Eén van de incidenten vond in juli 2017 plaats waarbij een militair op de kazerne in Ermelo werd getroffen door een hitteletsel. Bij een ander incident een maand eerder werden drie militairen die waren gestationeerd in Ermelo bevangen door de hitte op oefening in Arnhem. Twee betrokken militairen liepen daarbij blijvende schade op. Uit de rapportages blijkt dat leidinggevenden onvoldoende kennis hebben om oververhitting te voorkomen.

Nico van der Zee, directeur Veiligheid bij Defensie, erkent in de uitzending dat de krijgsmacht ‘onvoldoende oog heeft voor de risico’s. Hij belooft dat het kennisniveau van alle instructeurs voor de zomer op peil is. Defensie experimenteert op de kazerne in Ermelo inmiddels met een systeem om hitteletsel bij militairen te voorkomen.