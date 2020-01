Defensie mag doorpakken met verplaatsen radar van de Veluwe

Defensie gebruikt de radar om het Nederlandse luchtruim in de gaten te houden. De opvallende bol is ooit midden op de Veluwe geplaatst bij het commandocentrum van de Luchtmacht (AOCL) dat in Nieuw Milligen (nabij Uddel) zit. Inmiddels is bedacht dat dit niet de beste locatie is voor deze radar. Het ministerie van Defensie wil een nieuwe installatie bouwen in het Betuwse Herwijnen. Daarna kan de bol bij Nieuw Milligen verdwijnen.