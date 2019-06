Defensie spijkert 200 instructeurs op kazerne Apeldoorn bij over hitteletsel

Eis: 2 jaar cel voor bejaarde Apeldoor­ner (83) wegens misbruik 5-jarig kleinkind. ‘Ik verdien straf, huppekee’

18 juni Een 83-jarige inwoner van Apeldoorn dreigt de gevangenis in te draaien, omdat hij een aantal jaar geleden zijn kleinzoon tijdens een logeerpartijtje heeft misbruikt. Het kind was toen een jaar of vijf, zes. De officier van justitie in Zutphen eist twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. ‘Dan ga ik verhuizen uit Apeldoorn’, reageerde opa B. van Z. in de rechtbank, ‘want ze zeggen wel eens Apeldoorn Babbeldoorn. Als ik zo’n tijd weg ben komt het uit in mijn omgeving’.