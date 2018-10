Defensie zet rolspelers in als moslim

Bouw activitei­ten­cen­trum Apel­doorn-Zuid van start

16:33 Aan de Dubbelbeek in Apeldoorn-Zuid is de bouw van een nieuw vermaakcentrum begonnen. In Zero55 kunnen bezoekers vanaf medio volgend jaar onder meer karten (met elektrische karts) en spellen doen waarbij virtual reality een rol speelt.