Defilé met veteranen in Apeldoorn is definitief geschiedenis, nieuw bevrijdingsevenement bij Het Loo

Apeldoorn heeft een naam als het aankomt op het vieren van de bevrijding. In 1985, 40 jaar na dato, kwam een grote groep oud-strijders naar de hoofdstad van de Veluwe voor een ‘streetparade’. De veteranen - vooral Canadezen - kregen een heldenontvangst en dat herhaalde zich bij latere kroonjaren. De defilés groeiden uit tot een compleet volksfeest vol bijzondere ontmoetingen en emoties. Het werd een nationaal evenement: in 1995 juichten zo'n 200.000 mensen langs de route de toen nog duizenden veteranen toe. En aan de andere kant van de Atlantische Oceaan werd Apeldoorn een begrip. Canadese tv-zenders deden verslag van de tochten en veteranen keken uit naar een volgende Nederlandse ontvangst.

Genadeloos

Om de vijf jaar is voorzichtig ingeschat of er weer zo'n eerbetoon in zat. En hoewel herhaaldelijk is geconcludeerd dat ‘dit echt de laatste keer is geweest', zijn er in 2015 ook nog veteranen rondgereden.

Nu is dan echt het moment gekomen dat de tijd het evenement genadeloos heeft ingehaald. Niet in de zin dat er geen animo meer voor is. Maar doordat er nog maar weinig bevrijders in leven zijn, bovendien is hun toestand broos. Bij elkaar een te kwetsbare groep om een waardig defilé omheen te organiseren.

Roer om

,,De animo is er zeker’’, vertelt Anita Menninga, voorzitter van Stichting Bevrijding ‘45. De organisatie merkt dat momenteel tijdens een belrondje langs de gastgezinnen die in 2015 nog een veteraan in huis hadden. ,,Apeldoorn heeft echt een speciaal plekje in hun hart’’, weet Menninga over de Canadezen. ,,Maar de jongste zal 92 zijn; dat zijn mensen van de dag. We weten niet of zij volgend jaar in staat zijn om over te komen.’’ Hoe dan ook zal er niet meer dan een kleine groep present kunnen zijn. ,,En om nou een paar veteranen op voertuigen te laten zitten - dan loop je het risico dat de publieke belangstelling gaat afkalven.’’ Dat zou in alle opzichten afbreuk doen aan de herinneringen die de bevrijders aan Apeldoorn hebben, en andersom. ,,Daarom is besloten het roer om te gooien.’’

Legerkamp

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei zijn de voorterreinen van Paleis Het Loo gevuld met een groot herdenkingsevenement. Er wordt onder meer een Canadees legerkamp opgetuigd met oude voertuigen en figuranten, er zijn optredens en een expositie. Op zaterdagavond is er een taptoe; bij die gelegenheid zullen de veteranen die nog naar Nederland zijn gekomen, de eregast zijn. ,,Al komt er maar één - die zullen we pamperen’’, zei Menninga eerder al in deze krant. Ook het huidig Canada krijgt aandacht en er komt een jongerenconferentie met deenemers uit Canada, Duitsland en van de Veluwe.

Het evenement heeft na 5 mei plaats, zodat de veteranen die nog wel naar Nederland komen, eerst naar de grote herdenkingsactiviteiten elders in Nederland kunnen. Dat was bij vorige kroonjaren ook zo; het evenement in Apeldoorn is traditioneel de feestelijke afsluiting.

De bijzondere rol van deze stad ontstond doordat van april 1945 tot medio 1946 het landelijk hoofdkwartier van de Canadezen in Apeldoorn gevestigd was. Vanuit hier werden geallieerden ingezet voor de wederopbouw van Nederland. In Apeldoorn staat sinds 2000 het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument.

Canadese wandeltocht door Apeldoorn als permanente herinnering Een echt defilé mag er dan niet meer komen, een speciale wandelroute door Apeldoorn kan dat gaan vervangen als permanent eerbetoon aan de bevrijders.

75 jaar bevrijding is in heel Nederland aanleiding voor allerlei nieuwe activiteiten, zowel eenmalig als meer structureel. Ook in Apeldoorn zijn er initiatieven. Zo is het onder meer de bedoeling een wandelroute te ontwikkelen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. De route volgt voor een groot deel het parcours van de vroegere defilés. ,,Het is een soort veteranendefilé tot in eeuwigheid’’, legt Ilse Harmelink, directeur van Apeldoorn Marketing, de gedachte uit. Die ‘Canadian Walk’ leidt langs 80 plekken waar een verhaal te bekijken of te beluisteren is over een bijzonder aspect van de oorlog. Het getal 80 verwijst naar het aantal weken dat het Canadese leger door Europa trok. De hoop is dat door dit project ook minder bekende verhalen uit de archieven of andere bronnen naar boven komen.

Het project kan daadwerkelijk uitgewerkt worden als de financiering rond is. Een deel van het geld is binnen, maar Apeldoorn Marketing is met de andere betrokkenen nog in gespannen afwachting over een aangevraagde subsidie van de provincie. Harmelink hoopt dat die duidelijkheid nog voor de zomer volgt.