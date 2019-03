Definitief groen licht voor reclameschermen langs A1 bij Apeldoorn

Icoon

In de gemeenteraad waren sommige partijen niet gelukkig met de zuil, en een aantal bewoners in de omgeving gaf aan lichthinder te vrezen. Een politieke meerderheid gaf evenwel goedkeuring. Met burgemeester en wethouders denken ze dat de mast een mooie toevoeging is en kan uitgroeien tot een icoon. Ook de welstandscommissie was vorig jaar uiteindelijk zeer positief over het ontwerp van de Apeldoornse architect Lars Courage.

Regels

Er is jaren over het project gesproken. Het was aanleiding om gemeentelijke regels op te stellen over dit soort initiatieven in en rond Apeldoorn. De insteek is dat iets dergelijks op vier of vijf plekken mogelijk is. Twee locaties zijn nu vergeven: dat betreft de A1-mast die nu rond is en de mast bij Agrifirm (Zutphensestraat/A50). Ruimte is er nog ter hoogte van bedrijventerrein de Ecofactorij (zuidoostkant van Apeldoorn) en nabij de Oost-Veluweweg (noord). Onder een aantal voorwaarden zou ook de A1-zone nabij Ugchelen een optie zijn. Bij die voorwaarden gaat het dan vooral om de mate waarin licht een rol speelt.