Dekker Woonwereld in Apeldoorn hofleverancier

Ondanks ‘vette jaren’ moet Apeldoorn toch aan het bezuinigen

10 mei De gemeente Apeldoorn gaat bezuinigen. Dat is nodig om de sterk oplopende kosten voor sociale taken op te vangen. Vooral op de jeugdhulp moet de gemeente flink bijpassen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op de gemeentebegroting op naar 24 miljoen euro in 2023.