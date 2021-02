Demonstratie in Apeldoorn afgeblazen ‘vanwege het weer’

Over de Tong Het mag voor de thuiskok wel iets minder ingewik­keld bij restaurant Poppe in Apeldoorn

5 februari Restaurant Poppe in Apeldoorn biedt via de website een uitgebreid keuze- of à la carte-menu aan om af te halen of te laten bezorgen. Moet je als koper wel alles goed afvinken, ontdekt verslaggever Janske Mollen tot haar schrik.