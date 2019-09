Den Haag laat maximaal 75 tractoren toe bij boerenprotest op Malieveld

De organisatoren van de demonstratie verwachten dat tussen de 7.500 en 10.000 boeren en sympathisanten dinsdagmiddag aanwezig zullen zijn op het Malieveld. Daarvan hebben er volgens de website van de actiegroep ruim 1200 aangegeven met de tractor te komen.

ADO Den Haag

Hoewel de boeren graag hun tractoren op het Malieveld willen parkeren, heeft de gemeente Den Haag vanmiddag aangegeven dat er slechts 75 voertuigen op het veld mogen staan. De rest zou geparkeerd moeten worden bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen.

Een woordvoerster van de gemeente meldde voor het spoedoverleg dat het protest niet een zaak van alleen de gemeente Den Haag is omdat de boeren ook met hun voertuigen door andere plaatsen moeten rijden om in Den Haag te komen. Onder meer uit Oost-Nederland zijn honderden boeren van plan te komen.

Quote We komen naar Den Haag om ín Den Haag te demonstre­ren. Niet naast de snelweg vóór Den Haag Willeam Schoonhoven, boer uit Beemte-Broekland

Willeam Schoonhoven (41) uit Beemte-Broekland is één van de boeren die per tractor naar Den Haag afreist. ,,De organisatie van Agractie heeft goed onderhandeld. Als dit de compromis is dan gaan wij daar gehoor aan geven’’, aldus Schoonhoven over de 75 tractoren die het Malieveld op mogen.

De agrariër vertelt dat de boeren moeten parkeren bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen. ,,De gemeente Den Haag zorgt dan voor pendelbussen van en naar het Malieveld. Dat is onderdeel van de deal.’’

‘Vragen om problemen’

Ook Arjan Bonthuis, woordvoerder namens een andere groep boeren uit Oost-Nederland, is kritisch. ,,De boeren zijn best kwaad, merk ik om mij heen. Ze voeren voor het eerst in bijna dertig jaar weer eens actie. Als je ze dan niet met hun tractor naar het Malieveld laat rijden, is het vragen om problemen. Dit moet je juist gestroomlijnd regelen.’’

Bonthuis denkt niet dat het toestaan van 75 tractoren op het Malieveld de juiste oplossing is. ,,Er is veel moeite gedaan om naar Den Haag te gaan en nu willen ze ook daar ook actie gaan voeren.’’ Volgens de actievoerder zullen de boeren zich morgen waarschijnlijk wel in de aanvoerwegen naar Den Haag gaan vertonen. ,,Er zijn al 180 boeren onderweg vanuit het Noorden. In Dokkum zijn ze al vertrokken.’’

Landbouwsector

Volgens Bonthuis is het boerenprotest inmiddels uitgerold tot over de hele landbouwsector. ,,Er gaan niet alleen boeren naar Den Haag. Je zou eerder kunnen zeggen dat het nu om boeren, burgers en buitenlui gaat. Landbouwbreed doen heel veel mensen mee. Van de financiële wereld tot de toelevering. En vanuit Duitsland haken nu ook boeren aan.’’

Wegblokkade

Drentse boeren lieten bij RTV Drenthe al weten plannen te hebben om de A28 bij Hoogeveen te blokkeren. Bonthuis laat weten geen voorstander te zijn van wegblokkades. ,,Wij willen onze consument niet tot hinder zijn. Wij willen alleen een signaal afgegeven aan politiek, de retail en de dierenactivisten.’’ Ook hoopt hij dat de gemeente Den Haag niet besluit om actievoerders te gaan weigeren. Schoonhoven hoopt eveneens dat het boerenprotest gemoedelijk verloopt.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft begrip voor de demonstratie van de boeren. ,,Ik sta pal voor het grondwettelijke demonstratierecht en heb er begrip voor dat de boeren dinsdag in Den Haag hun standpunten kenbaar willen maken. Het is goed dat we daar nu afspraken over hebben kunnen maken,” aldus Krikke.