Den Olifant probeert nog extra stemmen te trekken voor Publieksprijs van de Café Top 100

Op 1 juni 2016 opende Groeneveld de deuren als nieuwe eigenaar van de kroeg aan de Kapelstraat. ,,Een van de doelen die ik toen had was om binnen drie jaar de Café Top 100 te komen.’’ Dat doel kan wel eens zijn gehaald, want alleen de 125 best beoordeelde horecazaken komen in aanmerking voor de publieksprijs.