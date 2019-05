Denk-lijsttrekker stemt gewoon in Apeldoorn

Ayhan Tonca bracht zijn stem uit in de Zonnewende, de basisschool bij hem om de hoek. ,,Nee, ik heb niet op mezelf gestemd. Dat doe ik nooit", vertelde Tonca nadat hij het papier met zijn stem in de daarvoor bestemde grijze kliko had gedeponeerd.

Uiteraard had de Apeldoorner wel op zijn eigen partij gestemd. Die mikt op twee zetels in Brussel. Tonca rekent erop dat het er minimaal eentje wordt. Het is de bedoeling dat hij die dan zelf in gaat nemen.