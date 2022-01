Dennis wil dat iedereen zijn benen laat spreken voor het goede doel met de Midwinterloop Apeldoorn

Misschien virtueel, maar er moet wel worden gelopen, verzekert Licht. ,,We willen zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.” Want dat is de boodschap die hij wil uitdragen, sporten is gezond en in de afgelopen twee jaar heeft de sport al te vaak het onderspit moeten delven in de coronapandemie. ,,Veel andere sectoren hebben het ook zwaar, dat weet ik, maar sport is essentieel voor de gezondheid.”