Derde Hands heeft weer onderdak in Apeldoorn zodat afgedankt strijkijzer elders in de wereld nieuwe kans krijgt

VideoTwaalf kisten, met in iedere kist een naaimachine en andere materialen. Marleen Turner van stichting Derde Hands weet nog goed hoe die kisten van Apeldoorn naar Ghana gingen. ,,Toen de naaimachines daar aankwamen, was het drie dagen feest.’’

In de afgelopen veertig jaar heeft Derde Hands honderden van dit soort succesverhalen geschreven. Maar in april vorig jaar dreigde daar een eind aan te komen toen de Apeldoornse stichting op straat kwam te staan. De voormalige school in De Maten waar gebruik van gemaakt mocht worden, ging tegen de vlakte. En de zoektocht naar nieuw onderdak liep steeds op niets uit.

De oplossing is uiteindelijk gevonden in het voormalige gemeentearchief aan de Condorweg 5. Het is pand oogt vervallen, maar het dak lekt niet en Derde Hands heeft behalve ruimte weinig nodig. ,,We hebben wat verlichting en we kunnen koffie zetten’’, zegt bestuurslid Wim Pohlmann. ,,Er is voldoende plek om alle spullen die binnenkomen te sorteren.’’

Honderden pennen

De goederenstroom komt al weer snel op gang, merkt voorzitter Jannie van Gent. ,,Nadat we bijna een jaar stil hebben gelegen, was dat wel even spannend.’’ De eerste trolleys met hulpgoederen voor Noord-Irak zijn al gevuld. Er liggen honderden pennen klaar voor scholieren, waar dan ook ter wereld. ,,Het is voor onze kerngroep van veertien vrijwilligers ook fijn om weer samen aan de slag te kunnen.’’

Gebruikte spullen zijn via Derde Hands in tenminste veertig verschillende landen terecht gekomen. ,,Wij zorgen voor de spullen. Andere organisaties, of particulieren, zorgen voor het vervoer’’, legt Van Gent uit. Van dekbedden tot kleding. En van rolstoelen tot strijkijzers. Bijna alles wat in het dagelijks leven wordt gebruikt, komt van pas. ,,Maar geen grote zware spullen, die laten zich niet rendabel vervoeren.’’

Quote De situaties die je ziet stemmen wel eens triest, maar het is ook dankbaar om juist daar een verschil te kunnen maken. Marleen Turner, Secretaris van stichting Derde Hands

,,We bieden hulp in vaak schrijnende situaties’’, zegt secretaris Marleen Turner. ,,Het is gebruikelijk dat wij een contactpersoon van de vragende partij bij ons ontvangen. Dan merk je op hoeveel plekken mensen niets, of vrijwel niets, hebben. We krijgen vaak ook foto's van waar de spullen terecht zijn gekomen. De situaties die je ziet stemmen wel eens triest, maar het is ook dankbaar om juist daar een verschil te kunnen maken.’’

Bij Derde Hands worden iedere maandag (14.00 tot 16.00 uur), dinsdag (19.30 tot 21.00 uur) en woensdag (10.00 tot 12.00 uur) spullen aangenomen.