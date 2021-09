Dertig Gelderse gemeenten officiële Host WK volleybal vrouwen 2022

Het benoemen van de gemeenten tot Official Team Host gebeurde tijdens een bijeenkomst bij Paleis het Loo in Apeldoorn. In de gemeenten worden spelers van 24 deelnemende landen ondergebracht. Daarnaast levert iedere gemeente, in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, een actieve bijdrage voor de teams en inwoners. Ook scholen, verenigingen en bedrijven worden bij het WK betrokken.

Trots

Zo ook in Nijkerk. Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh zegt trots te zijn dat haar gemeente in 2022 een buitenlands WK-volleybalteam zal hosten. ,,Samen met de drie volleybalverenigingen in onze gemeente gaan we de uitdaging aan en hebben we ervoor gekozen om het Tsjechische team te ontvangen. We gaan zorgen voor een mooi programma voor deze toppers!’’

Het WK volleybal duurt ruim drie weken. Het toernooi begint in het GelreDome in Arnhem. Andere Nederlandse speelsteden zijn Rotterdam en Apeldoorn. Daarna worden wedstrijden vervolgd in Polen. De eindstrijd is weer in het GelreDome in Arnhem. Oranje speelt haar wedstrijden altijd op eigen bodem.