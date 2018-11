Deskundigen: ‘Brand in Apeldoornse Karwei door gebrek aan regels onnodig geëscaleerd’

Risico-expert Jurjen Burghgraef verbijt zich bij het zien van de beelden van de verwoestende brand in Apeldoorn. ,,De brandweer heeft geen schijn van kans bij een brand in dit soort grote bedrijfshallen”, weet hij.

Burghgraef voert onafhankelijke risico-inspecties uit en is niet verrast door de razendsnelle uitbreiding van de vlammenzee. Volgens de gemeente Apeldoorn bestond het gebouw, ruim 7.000 vierkante meter, uit één compartiment en was er geen sprinklerinstallatie aanwezig.

Veiligheid in orde

Toch voldeed het aan de regelgeving die tijdens de bouw van het pand in 2005 van toepassing was. ,,De regelgeving staat dit toe, omdat alleen oog is voor de veiligheid. Hoewel dat in orde was, kunnen vlammen door de manier waarop dit soort hallen zijn gebouwd zeer snel om zich heen slaan. Dat is een slechte zaak.”