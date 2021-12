Deze camerabeelden tonen aan dat autobrand in Apeldoorn werd aangestoken, maar wie is de dader?

Eerst werd kerstver­lich­ting uit buurt in Apeldoorn gejat en nu gaan er drie auto’s in vlammen op: ‘Ik voel me niet meer veilig zo’

Terwijl Ineke Pijpers maandagavond net opgelucht geconstateerd had dat nieuwe avondklokrellen Apeldoorn bespaard bleven, ging het uitgerekend in haar achtertuin mis. Op een parkeerplaats aan de Nijverheidstraat werden drie auto’s in brand gestoken, waaronder die van haar. Een paar uur later wisten alerte omstanders in de naburige Schotweg twee autobranden te voorkomen.

