Deze datacenters zijn cruciaal voor alle miljoenen thuiswerkers: ‘Hier een storing en het hele kaartenhuis stort in elkaar’

Huis verkopen in corona-tijd? Makelaar in Apeldoorn regelt live bezichti­ging via Facebook

11:00 Gaat corona invloed hebben op de woningmarkt? Nou, in elk geval in praktische zin. Anderhalve meter afstand houden als je met een groep mensen door een woning gaat, dat wordt lastig. Makelaar Frank Huibers in Apeldoorn gooit het komende donderdag op een digitaal open huis, op afstand te volgen.