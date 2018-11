Deze mannen doen het al 100 jaar ‘geruisloos, georganiseerd, gedisciplineerd’. (Het gaat over collecteren, trouwens)

video Dit zijn David en Rem, zij kunnen dankzij nieuwe regels eindelijk papa worden

24 november Ze proberen het eerst in een huis-tuin-en-keuken-setting; een kindje krijgen. Met een vriendin als draagmoeder en een potje en een spuit. Voor het homopaar David en Rem is dat de meest natuurlijke manier om een kindje te krijgen, maar de kans dat het zo lukt is klein. Sinds vorige week is er hoop, omdat vanaf 2019 reageerbuisbevruchting (IVF) ook in Nederland een optie is voor homoparen.