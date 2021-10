Deze rappende GGD-arts uit Apeldoorn moet jongeren verleiden tot coronaprik: ‘Help alsjeblieft mee aan een lege ic’

In de filmpjes, die ongeveer een minuut duren, verkondigt Brahma in jongerentaal de boodschap dat vaccineren zin heeft als je bescherming wilt tegen ernstige ziekte als gevolg van Covid-19. Het ministerie van VWS heeft de video’s opgenomen in samenwerking met het productiehuis van de populaire vlogger Kalvijn (1,27 miljoen abonnees op YouTube). Ze zijn de komende herfstvakantieweken te zien op sociale media in de bioscopen, voorafgaand aan kaskrakers als Dune en No time to die, de nieuwe James Bond.